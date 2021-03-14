Авіакомпанія airBaltic відновлює рейси в Україну після річної перерви
17 березня авіакомпанія відновить рейси з Риги до Києва, повідомляє "Європейська правда". Спочатку частота складе два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.
2 травня airBaltic повернеться на лінію Рига-Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.
3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.
Рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса-Рига і Львів-Рига - як сезонні на період літньої навігації.
Зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.
Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід упевнитися, що їм дозволено в'їзд в країну призначення. На сьогодні Латвія забороняє в'їзд іноземцям з метою туризму.
Нагадаємо, що Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"