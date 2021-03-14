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Авіакомпанія airBaltic відновлює рейси в Україну після річної перерви

Спочатку частота складе два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень
Авіакомпанія airBaltic оголосила про поетапне відновлення польотів відразу за трьома маршрутами між Латвією та Україною після річної перерви.
Авіакомпанія airBaltic відновлює рейси в Україну після річної перерви Фото: stanstedairport.com

17 березня авіакомпанія відновить рейси з Риги до Києва, повідомляє "Європейська правда". Спочатку частота складе два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.

2 травня airBaltic повернеться на лінію Рига-Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.

3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса-Рига і Львів-Рига - як сезонні на період літньої навігації.

Зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід упевнитися, що їм дозволено в'їзд в країну призначення. На сьогодні Латвія забороняє в'їзд іноземцям з метою туризму.

Нагадаємо, що Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня

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14 03 2021 13:49
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