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Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня

Греція готова вітати всіх туристів, якщо вони вакцинувалися від коронавірусу, мають антитіла до вірусу чи негативний результат тесту на COVID-19
Греція має намір відкрити кордони для іноземних туристів з 14 травня, заявив міністр туризму країни Харіс Теохаріс.
Греція має намір відкритись для іноземних туристів з 14 травня Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це міністр сказав, виступаючи з Афін в рамках найбільшої у світі туристичної виставки ITB в Берліні. 

"Ми більш ніж оптимістичні, ми готові", - сказав міністр. 

За його словами, Греція готова вітати всіх туристів, якщо вони вакцинувалися від коронавірусу, мають антитіла до вірусу чи негативний результат тесту на COVID-19.

Теохаріс розповів, що по прибутті в країну туристів вибірково тестуватимуть на коронавірус за допомогою експрес-тестів. Якщо результати будуть позитивними, інфікованих людей негайно ізолюватимуть. Усі медичні витрати на себе візьме грецька держава. 

За словами міністра, грецький уряд віддаватиме особливий пріоритет вакцинації працівників зі сфери туризму та зобов’яже співробітників сектора регулярно проходити тестування. 

Теохаріс повідомив, що до 14 травня уряд почне поступово знімати коронавірусні обмеження. 

Варто наголосити, що в'їзд до Шенгенської зони, до якої належить Греція, залишається закритим для громадян України, які подорожують з туристичною метою. 

Залежна від туризму Греція лобіює запровадження паспорту вакцинації у ЄС для того, щоб домогтися розблокування подорожей. На туристичну галузь припадає приблизно п’ята частина грецької економіки.

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10 03 2021 10:29
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