Влада Тунісу пом'якшує вимоги до туристів, які в'їжджають, до країни

Туніс із 8 березня скоротив час перебування на карантині для іноземних туристів із семи до двох діб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"Національний офіс із туризму країни.

Відповідно до комюніке глави уряду Тунісу, в період із 8 до 28 березня 2021 року іноземці, які забронювали номер в одному з готелів, мають надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до прибуття до Тунісу, а також пройти експрес-тест у пункті прибуття. Крім того, тепер самоізолюватись у готелі необхідно на два, а не на сім днів, як було раніше. Після карантину, не залишаючи номеру, треба буде пройти ПЛР-тест власним коштом до отримання негативного результату тесту.

Крім того, уряд Тунісу схвалив зняття заборони на пересування між регіонами і, за погодженням з місцевою владою, заміну її на закриття тих регіонів, які реєструють зростання випадків заражень коронавірусом.

Із 8 березня також дозволено працювати туристичним ресторанам до 20:00. У готелях поновлюється проведення заходів із заповнюваністю щонайбільше 50% і дотриманням санітарного протоколу.

Раніше міністерство туризму та ремесел Тунісу заявило про падіння іноземного турпотоку до країни за підсумками 2020 року на 80%, кількість туристів не перевищила 2 млн людей. Доходи від туризму становили $732 млн порівняно з $2,1 млрд у 2019 році

На думку президента Туніської федерації готелів (FTH), туристична криза продовжиться і в другій половині 2021 року. За його словами, в країні закрилися до 90% готелів, і навіть після відновлення туризму не всі об'єкти розміщення готові приймати гостей.

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