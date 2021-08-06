Авіакомпанія Flynas виконає перший рейс з України до Саудівської Аравії 11 червня

Зворотний рейс за маршрутом Ер-Ріяд – Київ запланований на неділю, 13 червня

Лоукостер із Саудівської Аравії Flynas виконає перший рейс за маршрутом Київ - Ер-Ріяд 11 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.

Зазначається, що зворотний рейс за маршрутом Ер-Ріяд – Київ запланований на неділю, 13 червня.

Авіаперевізник здійснюватиме прямі перельоти на регулярній основі. З 18 червня сполучення між містами почнуть відбуватися щоденно в обидві сторони.

У міністерстві нагадали, що раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення із Саудівською Аравією. Трансфер здійснювався через Стамбул, Доху або Дубай.

Як повідомлялося, наприкінці травня відбулася зустріч міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та головного виконавчого директора компанії Flynas Алмоганни Бандера, на якій обговорювався вихід на український ринок нового перевізника.

Авіакомпанія має парк із 30 літаків, виконує понад 1 200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.