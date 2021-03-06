НОВИНИНімецький лоукостер Eurowings, що входить до Lufthansa Group, відкрив продаж на перший рейс до України – літатиме з та до Дюссельдорфа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини
Базовий квиток коштує від 49,99 доларів з можливістю перевезення однієї одиниці ручної поклажі
Рейси виконуватимуться з 1 вересня через аеропорт Бориспіль. Літатимуть тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю, повідомляє avianews.
Базовий квиток коштує від 49,99 доларів з можливістю перевезення однієї одиниці ручної поклажі.
З Дюссельдорфа літак рушатиме об 11:30 з прибуттям у Київ о 15:10. Зворотній рейс з Києва планується о 15:55 з прибуттям у Дюссельдорф о 17:40.
Зазначається, що у 2017 році директор аеропорту Бориспіль заявляв про вихід Eurowings у 2018 році на український ринок з двома рейсами з Берліну та Дюссельдорфу до Києва. Проте згодом цього не відбулося.
Зазначається, що Eurowings вже запитала права на маршрут у Національному агентстві цивільної авіації Німеччини.
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03 06 2021 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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