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На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини

Базовий квиток коштує від 49,99 доларів з можливістю перевезення однієї одиниці ручної поклажі
Німецький лоукостер Eurowings, що входить до Lufthansa Group, відкрив продаж на перший рейс до України – літатиме з та до Дюссельдорфа.
На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини
Рейси виконуватимуться з 1 вересня через аеропорт Бориспіль. Літатимуть тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю, повідомляє avianews.
 
Базовий квиток коштує від 49,99 доларів з можливістю перевезення однієї одиниці ручної поклажі.
 
З Дюссельдорфа літак рушатиме об 11:30 з прибуттям у Київ о 15:10. Зворотній рейс з Києва планується о 15:55 з прибуттям у Дюссельдорф о 17:40.
 
Зазначається, що у 2017 році директор аеропорту Бориспіль заявляв про вихід Eurowings у 2018 році на український ринок з двома рейсами з Берліну та Дюссельдорфу до Києва. Проте згодом цього не відбулося.
 
Зазначається, що Eurowings вже запитала права на маршрут у Національному агентстві цивільної авіації Німеччини.
 
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03 06 2021 12:39
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