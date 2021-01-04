Austrian Airlines із 17 травня запускає рейси з Відня до Запоріжжя
Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України в четвер, протягом літа компанія планує збільшити кількість рейсів до щоденної, пише "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що рейси виконуватимуться щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці з Відня до Запоріжжя о 10:35 за місцевим часом, а із Запоріжжя - о 14:30.
Водночас авіакомпанія більше не пропонуватиме маршрут Відень - Дніпро через його близькість до Запоріжжя.
"Розвиток регіональних аеропортів та авіації залишається нашим пріоритетом на найближчі роки. Згодом докарантинні обсяги авіаперевезень відновляться, і ми готуємо наші аеродроми до активної роботи. Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній - Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, - відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів та Одеса вже також включені до програми. Вдячний місцевій владі Запоріжжя та керівництву аеропорту за злагоджену і плідну роботу, а пілотам і майбутнім пасажирам бажаю безхмарного неба і вдалих польотів", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, слова якого наводить прес-служба.
Наразі прямих рейсів за маршрутом Відень - Запоріжжя - Відень немає.
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