Austrian Airlines із 17 травня запускає рейси з Відня до Запоріжжя Авіакомпанія більше не пропонуватиме маршрут Відень - Дніпро

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines із нагоди першого польоту до України, що відбувся 30 років тому, оголосила про запуск із 17 травня рейсів із Відня до Запоріжжя з частотою тричі на тиждень (туди і назад).

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України в четвер, протягом літа компанія планує збільшити кількість рейсів до щоденної, пише "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що рейси виконуватимуться щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці з Відня до Запоріжжя о 10:35 за місцевим часом, а із Запоріжжя - о 14:30. Водночас авіакомпанія більше не пропонуватиме маршрут Відень - Дніпро через його близькість до Запоріжжя. "Розвиток регіональних аеропортів та авіації залишається нашим пріоритетом на найближчі роки. Згодом докарантинні обсяги авіаперевезень відновляться, і ми готуємо наші аеродроми до активної роботи. Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній - Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, - відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів та Одеса вже також включені до програми. Вдячний місцевій владі Запоріжжя та керівництву аеропорту за злагоджену і плідну роботу, а пілотам і майбутнім пасажирам бажаю безхмарного неба і вдалих польотів", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, слова якого наводить прес-служба. Наразі прямих рейсів за маршрутом Відень - Запоріжжя - Відень немає. Читайте також: Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі

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