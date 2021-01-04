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Austrian Airlines із 17 травня запускає рейси з Відня до Запоріжжя

Авіакомпанія більше не пропонуватиме маршрут Відень - Дніпро
Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines із нагоди першого польоту до України, що відбувся 30 років тому, оголосила про запуск із 17 травня рейсів із Відня до Запоріжжя з частотою тричі на тиждень (туди і назад).
Austrian Airlines із 17 травня запускає рейси з Відня до Запоріжжя Фото: gettyimages.com

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України в четвер, протягом літа компанія планує збільшити кількість рейсів до щоденної, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рейси виконуватимуться щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці з Відня до Запоріжжя о 10:35 за місцевим часом, а із Запоріжжя - о 14:30.

Водночас авіакомпанія більше не пропонуватиме маршрут Відень - Дніпро через його близькість до Запоріжжя.

"Розвиток регіональних аеропортів та авіації залишається нашим пріоритетом на найближчі роки. Згодом докарантинні обсяги авіаперевезень відновляться, і ми готуємо наші аеродроми до активної роботи. Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній - Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, - відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів та Одеса вже також включені до програми. Вдячний місцевій владі Запоріжжя та керівництву аеропорту за злагоджену і плідну роботу, а пілотам і майбутнім пасажирам бажаю безхмарного неба і вдалих польотів", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, слова якого наводить прес-служба.

Наразі прямих рейсів за маршрутом Відень - Запоріжжя - Відень немає.

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01 04 2021 16:58
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