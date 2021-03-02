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Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі

Агентство визнало, що реклама може вважатися такою, що вводить в оману
На ірландську компанію-лоукостера Ryanair у Британії надійшла рекордна кількість скарг після того, як компанія використала у рекламі сумнівні твердження щодо вакцинації від коронавірусу.
Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Агентство зі стандартів реклами отримало на компанію 2370 скарг з приводу цієї реклами, що є третім найвищим показником за увесь час роботи органу.

Ryanair використала гасло "Jab & Go" - "Вакцинуйтеся і летіть"

Низка людей поскаржились на рекламу як таку, що вводить в оману, на тій підставі, що її могли сприйняти як повідомлення про те, що більшість населення Британії до сезону відпусток вже отримає щеплення від вірусу і зможе повернутися до нормального життя.

Агентство, розглянувши ці скарги, визнало, що реклама може вважатися такою, що вводить в оману. У рішенні регулятор постановив, що в умовах складності ситуації та швидкої зміни обставин "важливо, щоб рекламники були обережними, кажучи про боротьбу Британії з коронавірусом із прив’язкою до певних часових рамок, коли життя може повернутися до звичного, особливо кажучи про те, наскільки впевненими можуть бути клієнти, приймаючи рішення про покупку". 

"Реклама оманливо запевняла покупців, що у разі вакцинації від коронавірусу вони ймовірно зможуть поїхати у подорож без обмежень", - зазначив регулятор. 

Водночас за іншими пунктами - про те, що реклама применшувала реальний вплив пандемії на суспільство, - скарги відхилили. 

Після скандалу компанія зняла рекламу, але зазначила, що не погоджується з рішенням.

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03 02 2021 15:43
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