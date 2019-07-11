Авіакомпанія Мотор Січ практично припинить літати з Києва

Мотор Січ зосередиться на рейсах із Запоріжжя до Києва і Мінська, скасувавши перельоти зі столиці до Львова і Одеси

Авіакомпанія Мотор Січ скасовує більшість рейсів із Києва до Одеси та Львова, повідомив перевізник на своїй сторінці в Facebook, передає НВ.UA.

Мотор Січ має намір зосередиться на польотах з Міжнародного аеропорту Запоріжжя до Києва — двічі на день, і до Мінська — чотири рази на тиждень, заявили в компанії.

Детальну інформацію Мотор Січ пообіцяла надати найближчим часом.

Як уточнює avianews.com, у системі бронювання Мотор Січ рейси Київ-Одеса доступні до 8 листопада, тоді як рейси Київ-Львів — до 9 листопада.

У кол-центрі Мотор Січ додали, що перельоти скасовані до 20−21 грудня, а пасажири скасованих рейсів зможуть повернути квитки без оплати штрафу.

Одночасно з цим після відходу Мотор Січ із маршруту Київ-Одеса МАУ залишиться на ньому єдиним авіаперевізником. Лінію Київ-Львів будуть обслуговувати МАУ і SkyUp.

Нагадаємо, що загалом у січні-жовтні цього року пасажиропотік зріс на 39,3% у порівнянні з аналогічним показником 2018 року (1 343,2 тисяч пасажирів) та досяг позначки в 1 871,6 тисяч пасажирів.