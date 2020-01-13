Авіакомпанія SkyUp змінила правила перевезення пасажирів та багажу

Зокрема, тепер тарифи Standard і Flex передбачають перевезення пасажиром однієї одиниці багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см

З 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Про це з посиланням на інформацію компанії повідомляє ЦТС, передає "Економічна правда".

Зокрема, тепер тарифи Standard і Flex передбачають перевезення пасажиром однієї одиниці багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см (до цього обмежень за сумою вимірів не було).

Крім того, норма багажу для дитини до 2 років становить 10 кг і 115 см в сумі вимірів тільки для цих двох тарифів (раніше вона застосовувалася незалежно від тарифу).

Також були внесені уточнення в правила перевезення ручної поклажі. Загальна вага в 7 кг і розміри 55х40х20 см не змінилися, однак тепер у авіакомпанії з'явились нові вимоги до додаткових одиниць ручної поклажі.

Якщо раніше вказувалося, на борт можна пронести жіночу або чоловічу сумку, одиницю верхнього одягу, папку для паперів, друковані видання для читання, ноутбук, парасольку або тростину, а також харчування для дитини, то тепер за правилами: "Загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повина перевищувати 3 кг і параметри 35х20х10 см. Харчування для дитини - вага до 5 кг, параметри 40х30х20 см".

Купівля додаткового місця ручної поклажі (до 5 кг, 55х40х20 см) обійдеться в 25 євро.

Нестандартний багаж, що перевозиться в салоні, тепер не повинен перевищувати 75 кг (раніше - 80 кг), а його розміри - 40х55х115 см (раніше у правилах йшлося, що він просто повинен міститися на окремому кріслі). Коштує ця послуга при оформленні на сайті 40 євро, в аеропорту - 60 євро.

Перевозити спортивне спорядження на борту літаків SkyUp тепер стало дещо простіше: якщо раніше перевізник вимагав тільки, аби сума його вимірів не перевищувала 300 см, то тепер сума вимірів може скласти до 330 см. При цьому перевезти інвентар можна безкоштовно, якщо його загальна вага разом з багажем не перевищує 23 кг.

В іншому випадку перевезення спортінвентарю обійдеться пасажирові 25 або 50 євро (залежно від того, була оформлена послуга на сайті або безпосередньо в аеропорту).

Деякі зміни торкнулися правил перевезення дітей. Так, відправити дитину без супроводу в межах України, попередньо оформивши відповідну послугу, можна в віці від 5 до 14 років (раніше - від 2 до 14), а за кордон - від 5 до 16 років (раніше - від 2 до 16). Супровід неповнолітньої дитини у авіакомпанії коштує 50 євро.

По-новому доведеться возити і тварин, яких власники бажають транспортувати в пасажирському салоні. Якщо до цього правила SkyUp дозволяли брати в салон "дрібних тварин", то тепер це формулювання було змінено на "котів і собак". Разом з тим, дозволений вага тварини разом із засобом транспортування збільшився з 7 до 8 кг.

Також раніше дозволялося, щоби параметри контейнера для тварини в сумі трьох вимірів не перевищували 115 см, а тепер визначення більш чітке - 50х40х20 см. У багажному відділенні можна перевозити живність вагою до 23 кг з кліткою, параметри якої складають до 310 см в сумі трьох вимірів.

Перевезення тварини в салоні оцінюється в 40 євро за умови покупки послуги на сайті і 50 євро - в аеропорту. У багажному відділенні - відповідно 80 і 100 євро.

Додатково компанія повідомляє про обмеження можливості зміни дати вильоту в особистому кабінеті. Цією опцією, як і раніше, можна скористатися безкоштовно в рамках тарифу Economy Flex і за 50 євро - в рамках Economy Standard не менше ніж за 12 годин до вильоту, але вже не на всіх рейсах - крім Зальцбурга і Коломбо.

Нагадаємо, що українському лоукостеру SkyUp дозволили здійснювати авіарейси сполученням Київ-Лісабон, а також збільшити частоту авіарейсів Київ-Харків до 7 рейсів на тиждень.