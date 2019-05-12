БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнському лоукостеру SkyUp дозволили здійснювати авіарейси сполученням Київ-Лісабон, а також збільшити частоту авіарейсів Київ-Харків до 7 рейсів на тиждень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Державіаслужба дозволила SkyUp літати до Лісабона та зробити рейс Київ-Харків щоденним
SkyUp Airlines - українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 рік
Фото: facebook.com/LvivAirport
Таке рішення ухвалила Державна авіаційна служба України 4 грудня, йдеться в інформації на сайті установи, передає "Громадське".
Нові рейси з Києва до Лісабона SkyUp дозволили здійснювати з 1 березня 2020 року. Термін надання дозволу необмежений. Такі авіарейси планують здійснювати двічі на тиждень.
Окрім цього, SkyUp дозволили збільшити частоту авіарейсів з Києва до грецького Іракліона з 3 до 4 на тиждень, з Одеси до Барселони — з 2 до 3 на тиждень, з Києва до Одеси та з Києва до Харкова — з 3 до 7 на тиждень.
Нагадаємо, що Авіакомпанія SkyUp анонсувала нові напрямки зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса (Болгарія). Ціни на квитки стартують від 1270 гривень в один бік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 12 2019 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?