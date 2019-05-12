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Державіаслужба дозволила SkyUp літати до Лісабона та зробити рейс Київ-Харків щоденним

SkyUp Airlines - українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році і почала польоти з травня 2018 рік
Українському лоукостеру SkyUp дозволили здійснювати авіарейси сполученням Київ-Лісабон, а також збільшити частоту авіарейсів Київ-Харків до 7 рейсів на тиждень.
Державіаслужба дозволила SkyUp літати до Лісабона та зробити рейс Київ-Харків щоденним Фото: facebook.com/LvivAirport

Таке рішення ухвалила Державна авіаційна служба України 4 грудня, йдеться в інформації на сайті установи, передає "Громадське".

Нові рейси з Києва до Лісабона SkyUp дозволили здійснювати з 1 березня 2020 року. Термін надання дозволу необмежений. Такі авіарейси планують здійснювати двічі на тиждень.

Окрім цього, SkyUp дозволили збільшити частоту авіарейсів з Києва до грецького Іракліона з 3 до 4 на тиждень, з Одеси до Барселони — з 2 до 3 на тиждень, з Києва до Одеси та з Києва до Харкова — з 3 до 7 на тиждень.

Нагадаємо, що Авіакомпанія SkyUp анонсувала нові напрямки зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса (Болгарія). Ціни на квитки стартують від 1270 гривень в один бік.

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05 12 2019 14:00
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