Український лоукостер анонсував нові авіарейси зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса
Про це повідомляють у прес-службі SkyUp, повідомляє "Громадське".
Нові авіарейси запустять влітку 2020 року. Зокрема Львів-Барселона почне літати з 29 травня до 2 жовтня 2020 року щовівторка та щоп’ятниці. Вартість перельоту стартуватиме від 1941 гривні до Барселони та від 2116 до Львова.
Авіарейс Львів-Батумі (Грузія) буде літати також щовівторка та щоп'ятниці, а ціни на квитки складуть від 1629 гривень до Батумі та від 1559 гривень у зворотному напрямку.
Також SkyUp анонсував авіарейси до болгарського Бургаса. Таких рейсів за все літо 2020 року буде 10, а ціни на квитки складуть від 1270 гривень в один бік.
Нагадаємо, що авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає прямі рейси з Києва на Кубу
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