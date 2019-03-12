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Український лоукостер анонсував нові авіарейси зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса

Нові авіарейси запустять влітку 2020 року
Авіакомпанія SkyUp анонсувала нові напрямки зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса (Болгарія). Ціни на квитки стартують від 1270 гривень в один бік.
Український лоукостер анонсував нові авіарейси зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса Фото: skyup.aero

Про це повідомляють у прес-службі SkyUp, повідомляє "Громадське".

Нові авіарейси запустять влітку 2020 року. Зокрема Львів-Барселона почне літати з 29 травня до 2 жовтня 2020 року щовівторка та щоп’ятниці. Вартість перельоту стартуватиме від 1941 гривні до Барселони та від 2116 до Львова.

Авіарейс Львів-Батумі (Грузія) буде літати також щовівторка та щоп'ятниці, а ціни на квитки складуть від 1629 гривень до Батумі та від 1559 гривень у зворотному напрямку.

Також SkyUp анонсував авіарейси до болгарського Бургаса. Таких рейсів за все літо 2020 року буде 10, а ціни на квитки складуть від 1270 гривень в один бік.

Нагадаємо, що авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає прямі рейси з Києва на Кубу

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03 12 2019 17:11
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