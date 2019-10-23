Авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає прямі рейси з Києва на Кубу
Авіакомпанія Azur Air Ukraine спільно з туроператором ANEX Tour запускає з 25 жовтня 2019 року до кінця квітня 2020 року прямі чартерні рейси з Києва до Республіки Куба (курортне місто Варадеро), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Про це повідомили представники авіакомпанії, туроператора і посольства Республіки Куба на прес-конференції в Києві середу.
За словами операційного директора ANEX Tour Ірини Оганезової, рейси виконуватимуться кожні 10 днів.
"Усі готові турпакети є на нашому сайті. У кожен турпакет включено переліт, страховий поліс, готель, трансфер. Крім стандартного відпочинку у Варадеро, ми також пропонуємо тури з декількома днями в Гавані", - сказала вона.
За словами учасників прес-конференції, ініціатором запуску прямих рейсів стало посольство Республіки Куба.
"Над відкриттям прямих рейсів з України ми довго працювали. Це питання вирішувалося різними способами. Нарешті, було об'єднано всі сили, і ця ідея стала реальністю", - зазначила в. о. посла Республіки Куба Натача Діас Агілера.
Авіакомпанія Azur Air Ukraine (спочатку Utair Ukraine) розпочала свою діяльність в 2009 році, змінивши свою назву в 2015 році. Компанія базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.), проте пропонує рейси з регіонів - Харкова, Запоріжжя, Львова та Одеси. Наразі компанія виконує тільки чартерні рейси.
За словами першого заступника генерального директора з виробництва Azur Air Ukraine Анатолія Бенца, в 2018 році авіакомпанія перевезла 1,1 млн пасажирів, здійснивши 4,5 тис. рейсів.
Нагадаємо, що SkyUp запустив авіасполучення рейсів зі Львова до Парижа.
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