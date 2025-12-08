Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лондон посилює захист підводної інфраструктури на тлі дій росії

08 грудня 2025, 16:49
Лондон посилює захист підводної інфраструктури на тлі дій росії
Нова програма використовує новітні технології та безпілотні засоби для виявлення і нейтралізації загроз у британських водах.

Велика Британія активізує програму "Атлантичний бастіон", спрямовану на захист підводної інфраструктури, на тлі зростання активності росії у прибережних водах. 

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Старший офіцер Королівської морської піхоти розповів про оновлені плани програми у відповідь на занепокоєння через російські підводні дії, зокрема поява шпигунського корабля "Янтарь", зафіксованого поблизу британських вод минулого місяця.

Програма, що була анонсована в рамках Стратегічного огляду оборони, передбачає поєднання автономних підводних транспортних засобів та штучного інтелекту з військовими кораблями та безпілотниками. Мета – виявлення потенційних загроз і захист критичної інфраструктури під водою.

Міністерство оборони зазначає, що проєкт є "прямою реакцією на відновлення активності російських підводних човнів та інших підводних засобів". Цьогоріч на "Атлантичний бастіон" виділено $18,3 млн від МО та промислових партнерів. Планується, що технології будуть впроваджені вже наступного року.

На конкурс проєкту подали пропозиції 26 компаній із Британії та Європи. Міністр оборони Джон Гілі відвідав військово-морську базу в Портсмуті, щоб ознайомитися з новими технологіями, включно з:

  • Rattler – дистанційно керований безпілотний човен;

  • Excalibur – експериментальний безпілотний підводний човен;

  • SG-1 Fathom – підводний планер.

"Люди не повинні сумніватися у загрозах, що стоять перед Великою Британією та нашими союзниками під водою, де супротивники націлені на критичну інфраструктуру, важливу для нашого способу життя", – заявив Гілі.

Речник британського Міноборони додав, що програма об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотники, використовуючи акустичне виявлення на базі штучного інтелекту та інтегруючи їх у цифрову мережу наведення.

інфраструктураВелика Британія

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється