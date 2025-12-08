Лондон посилює захист підводної інфраструктури на тлі дій росії

Нова програма використовує новітні технології та безпілотні засоби для виявлення і нейтралізації загроз у британських водах.

Велика Британія активізує програму "Атлантичний бастіон", спрямовану на захист підводної інфраструктури, на тлі зростання активності росії у прибережних водах.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Старший офіцер Королівської морської піхоти розповів про оновлені плани програми у відповідь на занепокоєння через російські підводні дії, зокрема поява шпигунського корабля "Янтарь", зафіксованого поблизу британських вод минулого місяця.

Програма, що була анонсована в рамках Стратегічного огляду оборони, передбачає поєднання автономних підводних транспортних засобів та штучного інтелекту з військовими кораблями та безпілотниками. Мета – виявлення потенційних загроз і захист критичної інфраструктури під водою.

Міністерство оборони зазначає, що проєкт є "прямою реакцією на відновлення активності російських підводних човнів та інших підводних засобів". Цьогоріч на "Атлантичний бастіон" виділено $18,3 млн від МО та промислових партнерів. Планується, що технології будуть впроваджені вже наступного року.

На конкурс проєкту подали пропозиції 26 компаній із Британії та Європи. Міністр оборони Джон Гілі відвідав військово-морську базу в Портсмуті, щоб ознайомитися з новими технологіями, включно з:

Rattler – дистанційно керований безпілотний човен;

Excalibur – експериментальний безпілотний підводний човен;

SG-1 Fathom – підводний планер.

"Люди не повинні сумніватися у загрозах, що стоять перед Великою Британією та нашими союзниками під водою, де супротивники націлені на критичну інфраструктуру, важливу для нашого способу життя", – заявив Гілі.

Речник британського Міноборони додав, що програма об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотники, використовуючи акустичне виявлення на базі штучного інтелекту та інтегруючи їх у цифрову мережу наведення.