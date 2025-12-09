Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія близька до того, щоб віддати Атлантику росії – The Times

09 грудня 2025, 11:11
росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості.
Британія близька до того, щоб уперше з часів закінчення Другої світової війни поступитися домінуванням в Атлантиці на користь росії.
 
Про це попередив головнокомандувач Військово-морських сил країни генерал Гвін Дженкінс, пише The Times.
 
"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з часів закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - заявив Дженкінс.
 
Він заявив, що росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і вартість її кричущого незаконного вторгнення в Україну".
 
"Ми повинні активізувати зусилля, інакше ми втратимо цю перевагу. Ми не можемо цього допустити", підкреслив він.
 
За останні два роки кількість вторгнень росії в британські води збільшилася на 30%, включно з "видимою присутністю" розвідувальних кораблів, таких як "Янтар".
 
При цьому Дженкінс заявив, що "Янтар" - це "лише видима частина, але не вона турбує мене найбільше".
 
"Найбільше мене турбує те, що відбувається під хвилями", - підкреслює він, зазначаючи, що Велика Британія веде війну в "підводному бойовому просторі", використовуючи нові технології, як-от автономні підводні глайдери, здатні виявляти ворожі підводні човни, та "Атлантичний бастіон" - серію автономних датчиків, які стануть "нашими очима і вухами".

 

війна в Україніросія окупантиВелика Британія

