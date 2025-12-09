Британія близька до того, щоб віддати Атлантику росії – The Times

росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості.

Британія близька до того, щоб уперше з часів закінчення Другої світової війни поступитися домінуванням в Атлантиці на користь росії.

Про це попередив головнокомандувач Військово-морських сил країни генерал Гвін Дженкінс, пише The Times.

"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з часів закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - заявив Дженкінс.

Він заявив, що росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і вартість її кричущого незаконного вторгнення в Україну".