Зустріч Трампа і Зеленського дала Україні та Європі обережний оптимізм – Le Monde

Україна та її європейські союзники можуть знайти певні приводи для оптимізму на недільній зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Флориді.

Про це в понеділок, 29 грудня, пише французька газета Le Monde, підбиваючи підсумки переговорів у Мар-а-Лаго.

Як зазначають автори матеріалу, ця зустріч пройшла не так погано, як 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому.

Американський лідер був радий своєму гостю (і європейським лідерам), що сильно контрастувало з різким тоном, який звучав майже рік тому.

Під час пресконференції Зеленський також повідомив, що гарантії безпеки для України між США та Україною узгоджені на 100%, гарантії безпеки між США, Україною та Європою майже узгоджені.

Однак причини для побоювань зберігаються колишніми, констатує Le Monde. Трамп укотре прирівняв країну-агресора до жертви.

Кілька разів він згадував російське втручання на його користь під час президентської кампанії 2016 року, називаючи його "містифікацією", яка, як він стверджує, зблизила його з російським диктатором владіміром путіним.

Трамп, судячи з усього, цілком довіряє путіну, вважаючи, що той бажає миру, пише газета. Американський лідер заявив, що російський диктатор нібито був "дуже щедрим у своїх почуттях з приводу успіху України", включно з "постачанням електроенергії та інших товарів за дуже низькими цінами". Зеленський, який навчився справлятися з витівками Трампа, тільки посміхнувся, почувши про це переписування історії, зазначила Le Monde.

За підсумками переговорів Трамп оголосив про "значний прогрес", а Зеленський назвав зустріч "чудовою". Однак вирішального прориву не відбулося, констатує видання. Шлях до підписання потенційної мирної угоди між Україною та росією залишається таким же туманним.

28 грудня у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Під час переговорів сторони обговорили ключові аспекти потенційного мирного врегулювання, зокрема питання безпекових гарантій, військову складову, економічну підтримку та подальшу послідовність дій.

За підсумками зустрічі домовилися, що робота над узгодженими позиціями триватиме на рівні команд. Наступна зустріч запланована на січень. Також сторони погодилися на проведення переговорів у Вашингтоні за участю української делегації та європейських лідерів.

Європейські лідери прокоментували зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та їхню телефонну розмову.