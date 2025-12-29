Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Норвегія виділить ₴168 млн на підтримку українського сільського господарства

29 грудня 2025, 17:28
Норвегія виділить ₴168 млн на підтримку українського сільського господарства
Фото: Главком
Зокрема, домогосподарства будуть забезпечені щойно вилупленими курчатами, грошовою допомогою та ваучерами на корм та ветеринарні послуги.

Норвегія спрямує 40 мільйонів крон (біля 168 млн грн) на підтримку сільського господарства в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, ці кошти будуть витрачені через Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН.

"росія має багато способів, якими вона намагається поставити український народ на коліна. Один із них – знищити здатність країни виробляти продукти харчування для власного населення та продукти харчування на експорт. Норвегія підтримує зусилля ООН, спрямовані на те, щоб українські фермери могли продовжувати працювати", – урядовий сайт цитує заяву норвезького міністра співробітництва в галузі розвитку Осмунда Аукруста.

Як повідомляється,, ці кошти будуть спрямовані на  картування та забезпечення безпеки оброблюваних земель, пряму підтримку виробництва продуктів харчування (українські сільські досподарства отримують високоякісне насіння, теплиці з резервуарами для зберігання води та зрошення), а також на захист та відновлення худоби. Зокрема, домогосподарства будуть забезпечені щойно вилупленими курчатами, грошовою допомогою та ваучерами на корм та ветеринарні послуги.

Як зазначається, від початку  повномасштабного вторгнення рф, Норвегія надала підтримку сільськогосподарським проектам ООН на суму 150 мільйонів норвезьких крон (біля 630 млн грн). З них 42,7 мільйона норвезьких крон (180 млн грн) було спрямовано на обстеження земель, забруднених мінами.

НорвегіявійнаООНдопомога Україні

