Зеленський і Віткофф обговорили наступні етапи дипломатичного завершення війни

Розмова відбулася на шляху української делегації в Україну після зустрічі українського президента з американським колегою у Флориді напередодні.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про розмову зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, у якій взяв участь і президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у соцмережах.

Розмова відбулася на шляху української делегації в Україну після зустрічі українського президента з американським колегою у Флориді напередодні.

"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався президент України Володимир Зеленський", – написав Умєров.

"Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах", – додав він.



За його словами, українська сторона перебуває постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки: "Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію".

Він подякував Дональду Трампу за високу інтенсивність роботи американської команди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі США та європейськими партнерами працює над поетапним планом дипломатичного завершення війни з росією, який передбачає сильні міжнародні гарантії безпеки та всеукраїнський референдум щодо фінального мирного документа.