Німеччина відзначила мирні ініціативи Трампа, але сумнівається у діях росії – The Guardian

У країні прокоментували мирні переговори.

Німеччина заявляє, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні, але додає, що це можливо лише за участю росії.

Речник німецького уряду також зазначив, що існує розбіжність між публічними заявами росії та її діями на місцях.

Про це повідомляє The Guardian.

В агентстві додають, що Німеччина є одним з найвідданіших союзників України в ЄС, прийнявши понад мільйон українських біженців з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, і, згідно з повідомленнями, є найбільшим донором військової допомоги Україні після США в абсолютному вираженні.