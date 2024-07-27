​Австралія модернізує свої підводні човни на майже $1,5 млрд – Reuters

Країна підписала чотирирічну угоду із виробником підводних човнів.

Австралія підписала чотирирічний контракт на 2,2 мільярда австралійських доларів (1,4 мільярда доларів) з державним виробником підводних човнів ASC на модернізацію підводних човнів класу Collins.

Міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой заявив, що "контракт є частиною зобов'язання уряду зберегти дизель-електричний флот класу "Collins", які є потужним ударним і стримуючим потенціалом.

Роботи із модернізації виконуватимуться в містах Хендерсон у західній Австралії та Осборн у південній частині країни.

В Осборні ASC і британська BAE Systems спільно створюватимуть австралійський флот атомних підводних човнів, який є основним компонентом пакту AUKUS 2021 року між Великобританією, США та Австралією.

Поки не почнеться робота із модернізації, на верфі виконується більша частина технічного обслуговування існуючого флоту класу Collins.

Ця угода є частиною зобов’язань уряду виділити від 4 до 5 мільярдів австралійських доларів на підводні човни, які планують експлуатувати до 2040-х років.