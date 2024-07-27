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​Австралія модернізує свої підводні човни на майже $1,5 млрд – Reuters

27 липня 2024, 14:15
​Австралія модернізує свої підводні човни на майже $1,5 млрд – Reuters
Фото: Freedman Club
Країна підписала чотирирічну угоду із виробником підводних човнів.
Австралія підписала чотирирічний контракт на 2,2 мільярда австралійських доларів (1,4 мільярда доларів) з державним виробником підводних човнів ASC на модернізацію підводних човнів класу Collins.
 
Про це пише Reuters. 
 
Міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой заявив, що "контракт є частиною зобов'язання уряду зберегти дизель-електричний флот класу "Collins", які є потужним ударним і стримуючим потенціалом.
 
Роботи із модернізації виконуватимуться в містах Хендерсон у західній Австралії та Осборн у південній частині країни. 
 
В Осборні ASC і британська BAE Systems спільно створюватимуть австралійський флот атомних підводних човнів, який є основним компонентом пакту AUKUS 2021 року між Великобританією, США та Австралією.
 
Поки не почнеться робота із модернізації, на верфі виконується більша частина технічного обслуговування існуючого флоту класу Collins.
 
Ця угода є частиною зобов’язань уряду виділити від 4 до 5 мільярдів австралійських доларів на підводні човни, які планують експлуатувати до 2040-х років.
 
Aukus – це назва безпекового договору між Великою Британією, США та Австралією про допомогу Австралії у придбанні атомних підводних човнів та розбудові інфраструктури для їхнього утримання. Австралія у рамках Aukus придбає до п’яти американських атомних підводних човнів класу Virginia. Їх розраховують отримати в 2030-х роках.

 

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