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ПОЛІТИКА

Австралія надає Україні нові пакети допомоги

18 грудня 2024, 15:54
Австралія надає Україні нові пакети допомоги
Фото: Freedman Club
Кошти направлять на відбудову та підтримку енергетики України.

Австралія передасть €50 мільйонів у Європейський банк для реконструкції та розвитку України.

Про це повідомила очільниця Міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час візиту до Києва.

Цей внесок допоможе Україні отримати доступ до додаткових кредитів на майже $400 мільйонів упродовж наступних 10 років для повоєнного відновлення. Також Австралія спрямує $6,39 мільйона на підтримку української енергетики.

Варто зазначити, що глава МЗС Австралії Пенні Вонг прибула до України з робочим візитом. Вона заявила, що відвідала пошкоджену росіянами Трипільську ТЕЦ у Київській області.

Крім того, у Києві незабаром повноцінно відновить роботу посольство Австралії в Україні. Голова МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що це сприятиме зміцненню двосторонньої співпраці між країнами.

"Підтримка України — це прямий інтерес Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні. Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для кремля", — наголосив міністр Сибіга.

Також Сибіга запросив Австралію взяти участь у Конференції з питань відновлення України в Італії у 2025 році. Він підкреслив, що Україна вітатиме залучення Австралії та австралійських компаній до відбудови.

війнаАвстраліяпідтримка України

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