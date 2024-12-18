До Києва прибула глава МЗС Австралії

Вона матиме сьогодні багато зустрічей.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг прибула з візитом до Києва.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко в соцмережі X (Twitter).

"Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг в Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у вересні міністри закордонних справ України та Австралії обговорили оборонну підтримку.

Тоді голова МЗС України зауважив, що Україна раніше вже отримувала допомогу від Австралії.

Проте, за його словами, надаючи Києву вже виведену з балансу військову техніку партнери економлять власні ресурси, а Україна таким чином підвищує свою обороноздатність.