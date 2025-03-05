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Австралія надала Києву €6 млн на енергетичну підтримку

05 березня 2025, 21:17
Австралія надала Києву €6 млн на енергетичну підтримку
Тоді як США припинили програму відновлення енергосистеми України.

Уряд Австралії вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро, які будуть розподілятись на важливі і нагальні потреби українського енергосектору.

Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував австралійським партнерам за підтримку України та енергетичного сектору у ці складні часи.

"Ми продовжуємо відновлювати й відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - сказав мінсітр. 

Днями стало відомо, що США припинили програму відновлення енергосистеми України.

 

АвстраліяенергетикаУкраїна

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