Тоді як США припинили програму відновлення енергосистеми України.

Уряд Австралії вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро, які будуть розподілятись на важливі і нагальні потреби українського енергосектору.

Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував австралійським партнерам за підтримку України та енергетичного сектору у ці складні часи.

"Ми продовжуємо відновлювати й відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - сказав мінсітр.

Днями стало відомо, що США припинили програму відновлення енергосистеми України.