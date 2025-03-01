США припинили програму відновлення енергосистеми України

Підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.

Державний департамент США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України. У програму було вкладено сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє NBC News.

За даними видання, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.

"Це суттєво підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив у коментарі NBC News один зі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Він зазначив, що росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.

"Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", - додав співробітник Агентства.

NBC News нагадує, що в Україні раніше працювали 64 співробітники USAID. Але після рішення адміністрації Трампа відправити практично всіх їх у відпустку і повернути в США, в Україні залишаться тільки вісім осіб з Агентства.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Сполучені Штати Америки також скоротили допомогу, що надавалась ООН. Це призвело до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.