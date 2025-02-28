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ПОЛІТИКА

Скорочення допомоги США ООН призвело до зупинки гуманітарних програм в Україні – Гутерріш

28 лютого 2025, 19:30
Скорочення допомоги США ООН призвело до зупинки гуманітарних програм в Україні – Гутерріш
Фото: з вільних джерел
Гутерріш зауважив, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, суперечать інтересам Вашингтона.

Сполучені Штати Америки скоротили допомогу, що надавалась ООН. Це призвело до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

Гутерріш зауважив, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", - сказав він.

Він розповів, що скорочення витрат призвели до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", - наголосив він.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

СШАвійнаООНДональд Трамппідтримка УкраїниАнтоніо Гутерріш

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