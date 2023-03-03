Австралія обговорила з Китаєм питання постачання зброї росії

Міністри закордонних справ Австралії та Китаю провели переговори на полях зустрічі G20.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг повідомила, що порушила питання вторгнення росії в Україну під час розмови зі своїм китайським колегою Цинь Ганом, заявивши після їхньої зустрічі, що всі країни хочуть, щоб Китай "робив правильні речі" і не постачав зброю рф.

Про це інформує Reuters.

Вашингтон і його союзники протягом останніх тижнів заявляли, що Пекін розглядає можливість надання зброї росії. Китай це заперечує.

Вонг зазначила, що порушила питання про поведінку росії під час бесіди з Цинь Ганом на полях зустрічі G20 у Нью-Делі.

Вонг заявила журналістам, що відповідальність за те, що відбувається в Україні, лежить на росії, але світ очікує від Китаю відповідального лідерства щодо України, враховуючи його тісні відносини з москвою.

"Я хотіла б зазначити, що (президент України Володимир Зеленський) сам сказав, що хоче вірити в те, що Китай вчинить правильно і не постачатиме зброю Росії. І це не тільки заклик Австралії, але й заклик усіх країн", - сказала вона.

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