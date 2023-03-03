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ПОЛІТИКА

США ввели санкції проти 37 компаній: більшість компаній — китайські

03 березня 2023, 08:24
США ввели санкції проти 37 компаній: більшість компаній — китайські
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Також у списку три фірми з росії, білорусі та Тайваню.

Адміністрація Байдена внесла 37 компаній до торговельного чорного списку. 28 з цих організацій — китайські.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі США.

В переліку, зокрема, містяться компанії, які постачали, або намагалися постачати товари іранській організації, що потрапила під санкції, а також три фірми з росії, білорусі та Тайваню, які, за даними Міністерства торгівлі США, допомагали російським військовим.

"У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США", — йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, до переліку внесено BGI Research і BGI Tech Solutions, які є частиною BGI Group — найбільшого дослідницького інституту геноміки в Китаї через звинувачення в тому, що підрозділи становлять "значний ризик" для сприяння китайському урядовому нагляду.

У 2020 році Міністерство торгівлі додало два підрозділи BGI Group до свого економічного чорного списку через звинувачення в проведенні генетичних аналізів, які використовувалися для посилення репресій проти китайських уйгурів.

В чорному списку також містяться компанії з Китаю та М’янми, які потрапили під санкції за порушення прав людини, а також компанії з Китаю та Пакистану за участь у програмах зі створення балістичних ракет.

З російських компаній під обмеження потрапила DMT Electronics, з білоруських DMT Trading LLC.

У Міністерстві підкреслили, що з метою захисту прав людини та протистояння військовій агресії, США без вагань використають наявні в розпорядженні інструменти.

У грудні минулого року США внесли 24 компанії та організації до списку експортного контролю за підтримку російської військової чи оборонно-промислової бази, ядерної діяльності Пакистану та за постачання електроніки іранським компаніям. В лютому США запровадили санкції проти компаній Китаю, пов’язаних з програмою шпигунських аеростатів.

СШАКитайвійнаБілорусьсанкціїрф тероризм

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