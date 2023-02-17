Байден розповів про розслідування щодо збитих об'єктів

Американський президент вважає, що ці аеростати могли бути пов'язані з приватними компаніями чи науковими дослідженнями.

Президент США Джо Байден заявив, що розвідувальні служби не мають підтверджень того, що три об’єкти, збиті над Північною Америкою протягом останніх днів, були китайськими шпигунськими аеростатами.

Про це повідомляє NYT.

"Ми ще точно не знаємо, що являли собою ці три об’єкти, але зараз ніщо не свідчить про те, що вони були повʼязані з китайською програмою шпигунських аеростатів або були апаратами спостереження з будь-якої іншої країни", – наводить слова Байдена NYT.

Американський президент зазначив, що, ймовірно, ці обʼєкти були повʼязані з приватними компаніями чи науково-дослідними інститутами. При цьому він заявив, що незабаром розраховує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб висловити свої заперечення щодо порушення повітряного простору США першою повітряною кулею.

"Ми прагнемо до конкуренції, а не до конфлікту з Китаєм. Ми не прагнемо нової холодної війни. Але я не приношу жодних вибачень, і ми будемо конкурувати", - сказав Байден.

Байден сказав, що нещодавні інциденти підкреслюють важливість "підтримання відкритих ліній зв'язку між нашими дипломатами та військовими професіоналами".

Нагадаємо, над територією Північної Америки за останній час збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, та досліджують їх.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Раніше повідомлялось, що США можуть запровадити санкції проти китайських компаній, пов'язаних зі шпигунськими аеростатами.