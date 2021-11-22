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Австралія підписала з Великою Британією та США угоду про атомні субмарини

Через цю угоду розгорівся скандал із Францією
Австралія, Велика Британія та США 22 листопада підписали угоду, що передбачає оснащення флоту атомними підводними човнами у межах тристороннього партнерства в галузі безпеки.
Австралія підписала з Великою Британією та США угоду про атомні субмарини Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Straits Times, зазначає "Громадське".

Угоду підписали міністр оборони Австралії Пітер Даттон, тимчасовий повірений у справах США Майкл Голдман та верховна комісарка Великої Британії Вікторія Тределл.

Це перша підписана угода між країнами після того, як у вересні вони оголосили про створення оборонного альянсу Aukus. Документ передбачає, що країни можуть обмінюватися конфіденційною інформацією про ядерні силові установки.

Тепер команди з трьох країн складуть спільний план на найближчі 18 місяців зі створення нового австралійського підводного флоту з атомними двигунами, який побудують в Аделаїді. Відповідно до угоди, Австралія отримає вісім сучасних атомних субмарин, здатних виконувати секретні місії на далекі відстані.

Також країни обмінюватимуться технологічними напрацюваннями, зокрема у кібербезпеці та сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, що деталі тристоронньої угоди між США,Британією і Австралією про новий союз були узгоджені таємно від Франції.

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22 11 2021 16:02
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