Австралія підписала з Великою Британією та США угоду про атомні субмарини
Про це повідомляє The Straits Times, зазначає "Громадське".
Угоду підписали міністр оборони Австралії Пітер Даттон, тимчасовий повірений у справах США Майкл Голдман та верховна комісарка Великої Британії Вікторія Тределл.
Це перша підписана угода між країнами після того, як у вересні вони оголосили про створення оборонного альянсу Aukus. Документ передбачає, що країни можуть обмінюватися конфіденційною інформацією про ядерні силові установки.
Тепер команди з трьох країн складуть спільний план на найближчі 18 місяців зі створення нового австралійського підводного флоту з атомними двигунами, який побудують в Аделаїді. Відповідно до угоди, Австралія отримає вісім сучасних атомних субмарин, здатних виконувати секретні місії на далекі відстані.
Також країни обмінюватимуться технологічними напрацюваннями, зокрема у кібербезпеці та сфері штучного інтелекту.
Нагадаємо, що деталі тристоронньої угоди між США,Британією і Австралією про новий союз були узгоджені таємно від Франції.
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