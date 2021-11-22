Австралія підписала з Великою Британією та США угоду про атомні субмарини

Австралія, Велика Британія та США 22 листопада підписали угоду, що передбачає оснащення флоту атомними підводними човнами у межах тристороннього партнерства в галузі безпеки.

Про це повідомляє The Straits Times, зазначає "Громадське".

Угоду підписали міністр оборони Австралії Пітер Даттон, тимчасовий повірений у справах США Майкл Голдман та верховна комісарка Великої Британії Вікторія Тределл.

Це перша підписана угода між країнами після того, як у вересні вони оголосили про створення оборонного альянсу Aukus. Документ передбачає, що країни можуть обмінюватися конфіденційною інформацією про ядерні силові установки.

Тепер команди з трьох країн складуть спільний план на найближчі 18 місяців зі створення нового австралійського підводного флоту з атомними двигунами, який побудують в Аделаїді. Відповідно до угоди, Австралія отримає вісім сучасних атомних субмарин, здатних виконувати секретні місії на далекі відстані.

Також країни обмінюватимуться технологічними напрацюваннями, зокрема у кібербезпеці та сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, що деталі тристоронньої угоди між США,Британією і Австралією про новий союз були узгоджені таємно від Франції.