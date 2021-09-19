Деталі тристоронньої угоди між США,Британією і Австралією про новий союз були узгоджені таємно від Франці
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету The Sunday Telegraph.
Деталі угоди були узгоджені сторонами на червневому саміті "великої сімки" в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 до 13 червня. У британському уряді документи, що стосуються угоди, були помічені грифом "цілком таємно", їх обговорення відбувалось у спеціально захищених кімнатах.
Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан спростував повідомлення про те, що перед оголошенням про ухвалення угоди були проведені попередні консультації з Францією, заявивши, що "це неправда".
Союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю", сказав міністр.
Після оголошення про угоду Париж відкликав своїх послів з Вашингтона і Канберри. Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив, що цей крок "свідчить про силу сьогоднішньої кризи" між французьким урядом і Вашингтоном і Канберрою, сказав він.
Він зазначив: "У нас є причини сумніватися в силі нашого союзу".
Обурення Парижа пояснюється також тим, що першою великою ініціативою AUKUS стане поставка атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.
На захист угоди з AUKUS рішуче виступила британський міністр закордонних справ Ліз Трас.
У статті в The Sunday Telegraph вона заявила, що угода "демонструє нашу готовність проявляти твердість у справі захисту наших інтересів і протидії несправедливій практиці і зловмисним діям".
"Свободу необхідно захищати, тому ми також будуємо міцні зв'язки в сфері безпеки в усьому світі. Ось чому минулого тижня прем'єр-міністр оголосив разом із нашими друзями президентом Байденом (президент США Джо Байден - ІФ) і прем'єр-міністром Моррісоном (прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон - ІФ) про створення нового партнерства в сфері безпеки під назвою AUKUS", - зазначила Трас.
Нагадаємо, що США, Велика Британія та Австралія підписали історичний пакт - AUKUS - про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю.
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