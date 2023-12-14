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Австралія планує розширити програму підготовки ЗСУ

14 грудня 2023, 19:53
Австралія планує розширити програму підготовки ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Австралія планує розширити програму підготовки новобранців Збройних сил України в наступному році в рамках операції Куду.

Про це Міністерство оборони Австралії написало на сайті

В цьому році австралійські солдати допомогли навчити більше 1200 українських солдатів з України. 

Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони повернулася до Дарвіна цього тижня. 

Вже наступного року кількість військовослужбовців ADF у рамках кожної ротації збільшать до 90 осіб.

Австралійські військові тренери навчатимуть українських військових основ ведення бою, зокрема міського та окопного боїв, надання першої допомоги в бою, інформування про вибухонебезпечні предмети й влучної стрільби.

Крім того, на початку місяця Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин MRAP Bushmaster.

 
Австраліядопомогавійськові

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