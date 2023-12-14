Австралія планує розширити програму підготовки ЗСУ
Про це Міністерство оборони Австралії написало на сайті.
В цьому році австралійські солдати допомогли навчити більше 1200 українських солдатів з України.
Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони повернулася до Дарвіна цього тижня.
Вже наступного року кількість військовослужбовців ADF у рамках кожної ротації збільшать до 90 осіб.
Австралійські військові тренери навчатимуть українських військових основ ведення бою, зокрема міського та окопного боїв, надання першої допомоги в бою, інформування про вибухонебезпечні предмети й влучної стрільби.
Крім того, на початку місяця Австралія направила Україні додаткову партію бронемашин MRAP Bushmaster.