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ПОЛІТИКА

Австралія постачатиме в Україну системи дистанційного керування зброєю

03 квітня 2023, 16:52
Австралія постачатиме в Україну системи дистанційного керування зброєю
Джерело: eos-aus
Зазначається, що контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні.

Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.

Про це повідомляє оборонна австралійська компанія Electro Optic Systems.

"Підрозділ EOS Defense Systems уклав контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.

"Продукт виготовляється в Австралії. При виконанні цього контракту EOS спиратиметься на мережу підтримки та ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу", - повідомила компанія.

Системи дистанційного озброєння використовуються кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби та платформи та використовуватися для широкого спектра завдань. Вона забезпечуватиме повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.

Нагадаємо, Австралія оголосила про нові санкції проти семи російських політиків.

війнаАвстраліяозброєння

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