Австралія, США, Японія та Індія вперше проведуть спільні морські навчання

Австралія, США, Японія та Індія сьогодні проведуть військово-морські навчання "Малабар" поблизу узбережжя Сіднея.

Це вперше, коли військові навчання, які раніше проводилися в Індійському океані, пройдуть біля берегів Австралії.

Про це повідомляє Reuters.

Кораблі ВМС Японії та Індії на шляху до Австралії зупинялися в тихоокеанських острівних країнах - Соломонових островах і Папуа-Новій Гвінеї, підкреслюючи стратегічну важливість регіону в часи тертя між Китаєм і США.

Віце-адмірал Карл Томас, командувач Сьомого флоту ВМС США, заявив на пресконференції в Сіднеї, що ці навчання не спрямовані проти якоїсь однієї країни і покращать здатність чотирьох країн працювати одна з одною.

"З часу проведення Сполученими Штатами та Індією перших Малабарських навчань у 1992 році наприкінці "холодної війни" в світі відбулися великі зміни. Він додав, що коли Австралія вперше взяла участь у навчаннях у 2007 році, це надіслало певні сигнали всьому світу", - заявив віце-адмірала ВМС Індії Дінеша Тріпаті.

Австралія вийшла з так званої "четвірки" в 2008 році після протестів з боку Китаю щодо її участі в "Малабарі", а в 2020 році "четвірку" відродили. Тоді Австралія знову приєдналася до "Малабару", хоча Китай продовжує критикувати це угруповання як спробу його стримування.

До кораблів 4ьох країн приєднаються австралійські винищувачі F-35, літаки спостереження P-8 та підводні човни.

"Підводний бойовий простір вважається передовою лінією з точки зору конкуренції і потенційних майбутніх конфліктів", - сказав командувач австралійським флотом контр-адмірал Крістофер Сміт.

Адмірал додав, що навчання проводяться біля східного узбережжя Австралії, а не західного, яке виходить до Індійського океану, тому що кораблі перебували поблизу після великих навчань Talisman Sabre за участі 13 країн, які завершилися минулого тижня.