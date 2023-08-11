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Австралія, США, Японія та Індія вперше проведуть спільні морські навчання

11 серпня 2023, 11:12
Австралія, США, Японія та Індія вперше проведуть спільні морські навчання
Фото:Facebook
Австралія, США, Японія та Індія сьогодні проведуть військово-морські навчання "Малабар" поблизу узбережжя Сіднея.

Це вперше, коли військові навчання, які раніше проводилися в Індійському океані, пройдуть біля берегів Австралії.

Про це повідомляє Reuters.

Кораблі ВМС Японії та Індії на шляху до Австралії зупинялися в тихоокеанських острівних країнах - Соломонових островах і Папуа-Новій Гвінеї, підкреслюючи стратегічну важливість регіону в часи тертя між Китаєм і США.

Віце-адмірал Карл Томас, командувач Сьомого флоту ВМС США, заявив на пресконференції в Сіднеї, що ці навчання  не спрямовані проти якоїсь однієї країни і покращать здатність чотирьох країн працювати одна з одною.

"З часу проведення Сполученими Штатами та Індією перших Малабарських навчань у 1992 році наприкінці "холодної війни" в світі відбулися великі зміни. Він додав, що коли Австралія вперше взяла участь у навчаннях у 2007 році, це надіслало певні сигнали всьому світу", - заявив віце-адмірала ВМС Індії Дінеша Тріпаті.

Австралія вийшла з так званої "четвірки" в 2008 році після протестів з боку Китаю щодо її участі в "Малабарі", а в 2020 році "четвірку" відродили. Тоді  Австралія знову приєдналася до "Малабару", хоча Китай продовжує критикувати це угруповання як спробу його стримування.

До кораблів 4ьох країн приєднаються австралійські винищувачі F-35, літаки спостереження P-8 та підводні човни.

"Підводний бойовий простір вважається передовою лінією з точки зору конкуренції і потенційних майбутніх конфліктів", - сказав командувач австралійським флотом контр-адмірал Крістофер Сміт.

Адмірал додав, що  навчання проводяться біля східного узбережжя Австралії, а не західного, яке виходить до Індійського океану, тому що кораблі перебували поблизу після великих навчань Talisman Sabre за участі 13 країн, які завершилися минулого тижня.

Раніше стало відомо, що білорусь почала військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою.
СШАЯпоніяАвстраліяІндіянавчанняМалабар

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