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білорусь почала військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою

07 серпня 2023, 14:12
білорусь почала військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою
Фото: EPA/UPG
Сьогодні в білорусі розпочинаються командно-штабні навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою на полігоні "Гожський" та ділянках місцевості у Гродненській області, яка межує з кордонами Польщі і Литви.

Про це міністерство оборони Білорусі написало в Тelegram-каналі.

"В ході навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій", - йдеться в дописі. 

Там додали, що під час підготовки активно використовувався досвід "спеціальної військової операції" - широке застосування безпілотних літальних апаратів; тісна взаємодія такнових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів війські.

Також будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, у тому числі евакуації умовно поранених.

 Нагадаємо, що минулого тижня Польща підтвердила перетин кордону білоруськими гелікоптерами.
ПольщакордонБілорусьЛитвавійськові навчання

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