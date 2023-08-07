білорусь почала військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою
Про це міністерство оборони Білорусі написало в Тelegram-каналі.
"В ході навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій", - йдеться в дописі.
Там додали, що під час підготовки активно використовувався досвід "спеціальної військової операції" - широке застосування безпілотних літальних апаратів; тісна взаємодія такнових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів війські.
Також будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, у тому числі евакуації умовно поранених.Нагадаємо, що минулого тижня Польща підтвердила перетин кордону білоруськими гелікоптерами.