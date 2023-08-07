Сьогодні в білорусі розпочинаються командно-штабні навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою на полігоні "Гожський" та ділянках місцевості у Гродненській області, яка межує з кордонами Польщі і Литви.

Про це міністерство оборони Білорусі написало в Тelegram-каналі.

"В ході навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій", - йдеться в дописі.

Там додали, що під час підготовки активно використовувався досвід "спеціальної військової операції" - широке застосування безпілотних літальних апаратів; тісна взаємодія такнових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів війські.

Також будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, у тому числі евакуації умовно поранених.