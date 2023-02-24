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Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти країни-агресорки

24 лютого 2023, 09:55
Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти країни-агресорки
Фото: з відкритих джерел
Австралія 24 лютого запровадила нові санкції проти росії та пообіцяла додаткову військову допомогу Україні.

Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб.

Про це йдеться у заяві на сайті  австралійського прем'єр-міністра.

До списку санкцій потрапили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров'я. Крім того, серед тих, хто опинився під санкціями, названі ті, хто беруть участь в інформаційній кампанії кремля, і оборонні підприємства: концерн "Калашников", компанії "Адміралтейські верфі", "Туполєв", державний ракетний центр імені академіка В. П. Макєєва та Курганмашзавод.

До слова, Канберра ще пообіцяла Києву безпілотники, які стануть військовою допомогою. Дрони загальною вартістю 39 млн не бойові, проте дозволять ЗСУ контролювати пересування російських військ. 

 

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