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Австралія утилізує списані гелікоптери Taipan, які просить Україна – ЗМІ

15 січня 2024, 11:52
Австралія утилізує списані гелікоптери Taipan, які просить Україна – ЗМІ
Wikipedia
Головна причина утилізації - уряд Австралії вказав на проблеми з безпекою і експлуатацією гвинтокрилів.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Уряд планує утилізувати списані австралійські гелікоптери MRH-90 Taipan, незважаючи на прохання України передати їх їй. 

Через проблеми з безпекою гвинтокрили були списані у вересні, на 14 місяців раніше запланованого терміну. 

В влітку минулого року вертоліт MRH-90 Taipan зазнав аварії під час спільних навчань австралійців і американців на північному сході Австралії. На борту вертольота перебували четверо австралійських військових, які загинули.

 "Україна подала офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією літаків", - пише ABC.

Проте це рішення спричинило протести з боку проукраїнських активістів, які вимагають передати вертольоти Україні

"Ми оцінюємо ризики по-іншому. Ми перебуваємо в стані війни", - сказав організатор мітингів українських прихильників у Сіднеї Антон Богданович.

"Сподіваюсь, що ще є можливість... тому що ми ще не отримали жодної відповіді", - сказав посол України в Австралії Василь Мирошниченко

Процес розбирання вже розпочався, зазначає видання, оскільки жодна країна чи інша сторона не виявила інтересу до цілого гелікоптера.

Ще в грудні Україна зробила запит на отримання 45 гелікоптерів Taipan, які Австралія ріже на металобрухт

Проте австралійські авіатехніки таємно розбирали 45 армійських багатоцільових гелікоптерів типу Taipan і "ховають" їхні компоненти на військовому полігоні.

 
АвстраліягелікоптерTaipan

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