Україна зробила запит на отримання 45 гелікоптерів Taipan, які Австралія ріже на металобрухт – ЗМІ

Планується утилізувати одразу 45 гвинтокрилів, які перебувають у хорошому технічному стані.

Австралійські авіатехніки таємно розбирають 45 армійських багатоцільових гелікоптерів типу Taipan і "ховають" їхні компоненти на військовому полігоні. Україна зробила запит на їх отримання.

Про це пише австралійське видання APDR.

Кожен з них коштує близько 20 мільйонів доларів на ринку вживаних машин, але було прийнято рішення знищити їх втиху. Повідомляється, що 10-тонні двомоторні "Тайпани" саме розбирають на частини, а не розрізають, оскільки їхня конструкція з вуглецевого волокна є дуже міцною.

Після виходу історії в публічну площину Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що гелікоптери будуть утилізовані таким чином, щоб "максимізувати їхню цінність".

Видання дізналося, що федеральний уряд Австралії нещодавно отримав від України запит на придбання цих самих списаних гелікоптерів Taipan.

Зазначається, що "Тайпани", попри свій вік, перебувають у відмінному стані. Це сучасна, повністю цифрова машина, яка має чотирикоординатну систему управління польотом, передову авіоніку і провідне у світі обладнання нічного бачення.