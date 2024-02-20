Уряд Австралії вперше з часів Другої світової війни вдвічі збільшить надводний бойовий флот.

На це відилять 11,1 млрд австралійських доларів впродовж 10 років.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

Австралія планує збільшити свій нинішній флот боєздатних бойових кораблів з 11 до 26, додасть 25 малих військових кораблів, які братимуть участь в операціях з безпеки на морі.

"Це найбільший флот, який ми матимемо з часів Другої світової війни", - заявив міністр оборони Річард Марлз.

Серед того, що з’явиться в арсеналі Австралії, - шість фрегатів класу "Хантер", 11 фрегатів загального призначення, три есмінці протиповітряної оборони і шість надсучасних надводних кораблів, які не потребують екіпажу.

Впродовж 5 років Австралія планує збільшити свої оборонні витрати до 2,4% ВВП порівняно з поточними очікуваннями в 2,1%.

Деякі з кораблів будуть побудовані в південному місті Аделаїда, що забезпечить понад 3 000 робочих місць, але інші - за американськими проєктами. Ще один проєкт наразі не визначений.