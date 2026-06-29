Британія змінює стратегію розвитку флоту через загрозу з боку росії

Лондон планує програми для протидії активізації рф у Північній Атлантиці.

Велика Британія радикально змінює стратегію оновлення Королівського флоту, відмовляючись від будівництва нових есмінців на користь сучасних гібридних суден із безпілотниками.

Про це повідомляє The Independent.

Замість есмінців типу 83 у морі з'являться загальнобойові судна (CCV). Британія планує придбати щонайменше шість таких одиниць до 2030-х років. Нові кораблі стануть базами для безпілотників: Міноборони хоче розширити вогневу потужність флоту без пропорційного зростання чисельності екіпажу та витрат. Судна працюватимуть разом із фрегатами типу 26 та типу 31, а старі плани щодо есмінців із керованими ракетами офіційно викреслили з інвестиційної програми.

Причиною такої зміни парадигми стала активізація рф в Атлантиці. Міністри занепокоєні станом підводних кабелів, тому флот отримає автономні підводні дрони та сенсорні платформи для стеження за активністю кремля. Для протидії загрозам Британія запускає три програми – "Атлантичний бастіон", "Атлантичний щит" та "Атлантичний удар", спрямовані на захист Північної Атлантики та Крайньої Півночі.

Окремо британські командос отримають £500 млн на швидкісні катери та ударні безпілотники, елітні підрозділи зосередяться на Полярному колі, а техніку можна використовувати для захоплення суден російського тіньового флоту.

Питання фінансування виявилося складним: колишній міністр оборони Джон Гілі навіть пішов у відставку через суперечки щодо бюджету. Його наступник Ден Джарвіс виборов додаткові £14,5 млрд – менше, ніж просили військові, але достатньо для старту масштабної модернізації.