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Австралія вперше ввела санкції проти "тіньового флоту" рф

30 липня 2025, 14:08
Австралія вперше ввела санкції проти
Фото: Freedman Club
До списку увійшло 60 суден.

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов’язаних із так званим "тіньовим флотом" росії, що допомагає обходити міжнародні обмеження.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії. 

У відомстві наголосили, що це перший випадок, коли країна застосувала санкції саме до "тіньового флоту".

"росія використовує ці судна для незаконної торгівлі нафтою та іншими підсанкційними товарами, зокрема шляхом відключення систем відстеження, зміни прапорів і використання неналежного страхування", – йдеться в повідомленні.

МЗС зазначає, що загалом Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України та продовжить вживати рішучих заходів для підриву фінансових можливостей рф.

 
війнаАвстраліятіньовий флот

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