Австралія вивела військовий контингент з Афганістану

Після виведення своїх сил з країни Австралія залишиться союзником Афганістану в боротьбі з тероризмом

"Наразі ця військова кампанія добігла кінця. Настав сприятливий час для виведення цих сил, але це не означає, що ми не братимемо участь у кампаніях з США", - повідомив Пітер Даттон.

Усі австралійські військовослужбовці покинули територію Афганістану, повідомив глава Міноборони Австралії Пітер Даттон, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Sky News.

"Наразі ця військова кампанія добігла кінця. Настав сприятливий час для виведення цих сил, але це не означає, що ми не братимемо участь у кампаніях з США", - сказав він.

Він зазначив, що за минулі 20 років у військовій кампанії в Афганістані брали участь понад 39 тис. австралійських військовослужбовців, з яких загинула 41 людина. За його даними, в останні роки контингент був скорочений з 1,5 тис. солдатів і офіцерів до 80 осіб.

Даттон також наголосив, що і після виведення своїх сил з країни Австралія залишиться союзником Афганістану в боротьбі з тероризмом. "Наразі ця кампанія добігла кінця", - підсумував він.

Про рішення вивести війська США з Афганістану оголосив президент США Джо Байден у квітні. За його словами, військову операцію Вашингтон почав, щоб "покінчити з Бен Ладеном" і цю місію було виконано. Процес виведення військ почався в травні і повинен був завершитися до вересня, на початку року в країні було близько 2,5 тис. військових США. Разом із Америкою свої війська виводять країни НАТО.

Після рішення США на території Афганістану з новою силою відновився конфлікт між афганською владою і "Талібаном". Таліби почали широкомасштабний наступ і 9 липня заявили про отримання контролю над 85% території Афганістану.

Рятуючись від сил талібів, підрозділи афганської армії кілька разів переходили кордон з Таджикистаном. У зв'язку з цим Душанбе оголосив мобілізацію і перекине на кордон ще 20 тис. військових.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американська військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня.