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Байден офіційно оголосив про виведення військ з Афганістану до 31 серпня

Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату
Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американська військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня.
Байден офіційно оголосив про виведення військ з Афганістану до 31 серпня Фото: Mind.ua
Про це він заявив у четвер під час звернення з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
 
"Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату",- заявив президент Сполучених Штатів.
 
У цьому контексті він підкреслив, що вивід "завершує найдовшу війну Америки".
 
Байден також наголосив на необхідності для афганських лідерів "об’єднатися та рухатися в майбутнє". 
 
Як повідомлялося, раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – 20-ї річниці з моменту трагічних подій 9/11, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.
 
Нагадаємо, що країни-союзниці НАТО вирішили 1 травня розпочати повне виведення своїх військ із Афганістану. Солдати увійшли туди ще у 2001 році.
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09 07 2021 12:22
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