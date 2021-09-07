Байден офіційно оголосив про виведення військ з Афганістану до 31 серпня

Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату

Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американська військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня.

Про це він заявив у четвер під час звернення з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату",- заявив президент Сполучених Штатів.

У цьому контексті він підкреслив, що вивід "завершує найдовшу війну Америки".

Байден також наголосив на необхідності для афганських лідерів "об’єднатися та рухатися в майбутнє".

Як повідомлялося, раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – 20-ї річниці з моменту трагічних подій 9/11, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.