НОВИНИПрезидент США Джо Байден офіційно оголосив, що американська військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден офіційно оголосив про виведення військ з Афганістану до 31 серпня
Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату
Фото: Mind.ua
Про це він заявив у четвер під час звернення з Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Я не відправлятиму ще одне покоління американців на війну в Афганістан, коли немає розумних очікувань щодо досягнення іншого результату",- заявив президент Сполучених Штатів.
У цьому контексті він підкреслив, що вивід "завершує найдовшу війну Америки".
Байден також наголосив на необхідності для афганських лідерів "об’єднатися та рухатися в майбутнє".
Як повідомлялося, раніше адміністрація Джо Байдена заявляла, що американські сили залишать бази в Афганістані до 11 вересня 2021 року – 20-ї річниці з моменту трагічних подій 9/11, найбільших терористичних актів проти Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що країни-союзниці НАТО вирішили 1 травня розпочати повне виведення своїх військ із Афганістану. Солдати увійшли туди ще у 2001 році.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2021 12:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Турецький безпілотник з українським двигуном побив рекорд висоти
- ФОТО "Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles