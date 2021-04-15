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НАТО і США оголосили про виведення військ із Афганістану

Настав час покласти край найтривалішій війні Америки, настав час повернути наших військових додому
Країни-союзниці НАТО вирішили 1 травня розпочати повне виведення своїх військ із Афганістану. Солдати увійшли туди ще у 2001 році.
НАТО і США оголосили про виведення військ із Афганістану Фото: з вільного доступу
У НАТО кажуть, що військового розв'язання проблем Афганістану не існує. Тому союзники вирішили повністю вивести війська, які беруть учать в операції "Рішуча підтримка". Зазначають, що цей процес буде впорядкованим, скоординованим і усвідомленим, повідомляє "Громадське".
 
За оцінкою НАТО, війська будуть виводити з Афганістану протягом декількох місяців.
 
Президент Джо Байден водночас повідомив, що 1 травня з Афганістану почнуть виводити 2500 американських солдатів. Він розраховує, що війська залишать країну до 11 вересня. Тоді вшановуватимуть 20-ту річницю теракту у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку. Саме він став приводом до введення військ НАТО в Афганістан.
 
За словами Байдена, США домоглися виконання всіх своїх завдань в Афганістані.
 
"Настав час покласти край найтривалішій війні Америки, настав час повернути наших військових додому", - сказав американський лідер.
 
Водночас він застеріг бойовиків "Талібану" від атак на американських військовослужбовців під час цього процесу. Додав, що в разі таких нападів США «будуть захищати себе і своїх партнерів усіма способами».
 
Також Байден пообіцяв, що США продовжать підтримувати Афганістан та перемовини щодо політичного врегулювання афганського конфлікту.
 
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15 04 2021 14:40
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