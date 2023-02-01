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Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до рф

01 лютого 2023, 10:26
Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до рф
Фото: Freedman Club
Уряд Австралії запроваджує додаткові санкції проти Ірану.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Австралія приєднується до партнерів у запровадженні додаткових цільових фінансових санкцій проти чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до росії",  йдеться у повідомленні.

"Безпілотники іранського виробництва використовуються росією для атак на українських цивільних осіб та об'єкти цивільної інфраструктури",  заявили в МЗС, додавши, що Австралія підтримує народ України.

Також Австралія запровадила нові санкції проти іранського режиму за придушення протестів у країні.

"Ми використовуємо всі наявні в нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини – від діалогу і дипломатії до санкцій, відповідно до наших цінностей та інтересів", – наголосили у відомстві.

Під санкції потрапили 16 іранських фізичних та одна юридична особа.

"Серед тих, на кого поширюються правозахисні санкції за аналогом закону Магнітського, – Кооперативний фонд "Басідж", а також високопоставлені правоохоронні, політичні та військові діячі, в тому числі з Корпусу вартових ісламської революції, причетні до жорстокого придушення протестів після загибелі Махси Аміні та подальшого пригнічення народу Ірану", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на пів року.

ІранАвстраліясанкціїбезпілотники

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