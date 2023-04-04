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ПОЛІТИКА

Австралія запровадила заборону використання TikTok для держслужбовців

04 квітня 2023, 11:42
Австралія запровадила заборону використання TikTok для держслужбовців
Фото: з вільних джерел
В уряді Австралії уточнили, що заборона набуде чинності, як тільки це стане практично можливою.

В Австралії видалять TikTok з усіх пристроїв, які належать федеральному уряду, з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок підкреслює стурбованість тим, що уряд Китаю може використовувати компанію, що базується в Пекіні, для збору даних користувачів, підриваючи інтереси безпеки Заходу.

В уряді Австралії уточнили, що заборона набуде чинності, як тільки це стане практично можливою. Винятки надаватимуться лише у кожному конкретному випадку та за наявності відповідних заходів безпеки.

Після заборони TikTok в Австралії всі члени так званої мережі обміну розвідувальними даними Five Eyes, до якої входять Австралія, Канада, США, Британія та Нова Зеландія, заборонили використання програми на урядових пристроях. Аналогічні заборони оголосили Франція, Бельгія та Європейська комісія.

Раніше ми писали, що НАТО офіційно заборонить співробітникам завантажувати програму TikTok на свої пристрої, надані Північноатлантичним альянсом, посилаючись на міркування безпеки.

АвстраліяЗАБОРОНАTikTok

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