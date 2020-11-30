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Австралійський штат Тасманія став першим, що повністю перейшов на "зелену" енергетику

У 2021 році вироблятиме ще більше
Тасманія стала першим штатом Австралії і однією з перших юрисдикцій на планеті, яка може повністю забезпечувати своє населення електроенергією з відновлювальних джерел - вітрових і гідроелектростанцій.
Австралійський штат Тасманія став першим, що повністю перейшов на "зелену" енергетику Фото: з вільних джерел

Як заявила влада острова, наступного року "зеленої" енергетики виготовлятимуть навіть більше, ніж потрібно, зазначає "Громадське".

Зробити це вдалося після введення в експлуатацію однієї з останніх вітрових турбін на електростанції в гавані Гренвіла. За планом, там повинні з’явитися ще дві турбіни. Тоді відновлювальної енергії стане більше, ніж жителі штату споживають в середньому за рік.

Надлишкову електрику збираються експортувати на материкову частину Австралії, а також на міжнародні ринки. До 2040 року обсяг "зеленої" енергетики планують збільшити на 200% від нинішніх потреб у споживанні.

"Ми досягли 100% рівня чистоти в енергетиці завдяки нашій політиці та інвестиціям у промисловість", - каже міністр енергетики Тасманії Гай Барнетт.

Він додає, що такий екологічний прорив також створює нові робочі місця у всьому штаті.

Історія успіху

Тасманія довгий час була одним з найбільш екологічно чистих джерел електроенергії в Австралії. Більшу частину електрики там забезпечують гідроенергостанції. Першу на острові збудували ще у 1895 році.

Однак раніше Тасманії доводилося все ж покладатися на додаткові поставки газу та вугілля. З розвитком вітроенергетики острів зміг зменшити свою залежність від такого імпорту.

Тепер Тасманія доєдналася до Шотландії, Ісландії та Коста-Рики, які також уже повністю перейшли на відновлювальну енергетику.

"Грінпіс" задоволений

Представниця "Грінпіс" Австралії Неллі Стівенсон заявила, що такі досягнення Тасманії є "епічною віхою" для штату.

"Штати і території Австралії стрімко просуваються вперед у перегонах за поновлюваними джерелами енергії, а уряд стає все більш ізольованим через свою бездіяльність у питаннях зміни клімату", - каже Стівенсон.

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30 11 2020 15:47
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