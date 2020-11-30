Австралійський штат Тасманія став першим, що повністю перейшов на "зелену" енергетику
Як заявила влада острова, наступного року "зеленої" енергетики виготовлятимуть навіть більше, ніж потрібно, зазначає "Громадське".
Зробити це вдалося після введення в експлуатацію однієї з останніх вітрових турбін на електростанції в гавані Гренвіла. За планом, там повинні з’явитися ще дві турбіни. Тоді відновлювальної енергії стане більше, ніж жителі штату споживають в середньому за рік.
Надлишкову електрику збираються експортувати на материкову частину Австралії, а також на міжнародні ринки. До 2040 року обсяг "зеленої" енергетики планують збільшити на 200% від нинішніх потреб у споживанні.
"Ми досягли 100% рівня чистоти в енергетиці завдяки нашій політиці та інвестиціям у промисловість", - каже міністр енергетики Тасманії Гай Барнетт.
Він додає, що такий екологічний прорив також створює нові робочі місця у всьому штаті.
Історія успіху
Тасманія довгий час була одним з найбільш екологічно чистих джерел електроенергії в Австралії. Більшу частину електрики там забезпечують гідроенергостанції. Першу на острові збудували ще у 1895 році.
Однак раніше Тасманії доводилося все ж покладатися на додаткові поставки газу та вугілля. З розвитком вітроенергетики острів зміг зменшити свою залежність від такого імпорту.
Тепер Тасманія доєдналася до Шотландії, Ісландії та Коста-Рики, які також уже повністю перейшли на відновлювальну енергетику.
"Грінпіс" задоволений
Представниця "Грінпіс" Австралії Неллі Стівенсон заявила, що такі досягнення Тасманії є "епічною віхою" для штату.
"Штати і території Австралії стрімко просуваються вперед у перегонах за поновлюваними джерелами енергії, а уряд стає все більш ізольованим через свою бездіяльність у питаннях зміни клімату", - каже Стівенсон.
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