Джонсон презентував амбітний план "зеленої" індустріальної революції для Британії
Прем’єр Британії Борис Джонсон презентував амбітний план трансформації промисловості країни, який допоможе Британії досягти "нульових" викидів парникових газів до 2050 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
"Мій план із 10 пунктів допоможе створити та підтримати тисячі "зелених" робочих місць і допоможе прямувати до "нульових" викидів у 2050 році. Наша зелена індустріальна революція здійснюватиметься вітровими турбінами у Шотландії та на Північному Сході, електроавтомобілями виробленими у Мідлендз та новітніми технологіями, що розробляються в Уельсі", - заявив Борис Джонсон.
Серед іншого, план передбачає будівництво ядерної електростанції у Саффолку, що може створити до 10 тисяч робочих місць, та розвиток вітрової енергетики у морі, що передбачає створення до 60 тисяч робочих місць; нарощування виробництва "зеленого водню", який замінить природний газ.
Загалом у рамках плану хочуть створити 250 тисяч робочих місць, яких більшість - на півночі Англії та в Уельсі.
Один з пунктів - заборона продажу нових авто на бензині та дизелі з 2030 року. Заборона не стосуватиметься використовуваних автомобілів, а також "гібридів". З цією датою Британія опинилася на другому місці після Норвегії - там зупиняти продаж авто, що працюють на викопному паливі, вирішили з 2025 року.
Планується 1,3 млрд фунтів інвестицій у зарядні станції для елекромобілів та стимули для громадян, які купують електроавтомобілі.
Також передбачається, що вже з 2023 року нові будинки, що вводяться в експлуатацію, повинні будуть опалюватися без використання газу.
На додачу, йдеться про розвиток велоінфраструктури та інвестиції в екологічно дружній громадський транспорт; підтримку проєктів для розробки безпечніших для довкілля літаків і суден; розробка технологій для уловлювання вуглекислого газу з атмосфери; проєкти для захисту та відновлення довкілля, що включає висадення 30 тисяч гектарів дерев щорічно.
Нагадаємо, що у Британії націлились на світове лідерство у вітровій енергетиці
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