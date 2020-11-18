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Джонсон презентував амбітний план "зеленої" індустріальної революції для Британії

план передбачає будівництво ядерної електростанції у Саффолку, що може створити до 10 тисяч робочих місць, та розвиток вітрової енергетики у морі, що передбачає створення до 60 тисяч робочих місць, тощо
"Наша зелена індустріальна революція здійснюватиметься вітровими турбінами у Шотландії та на Північному Сході, електроавтомобілями виробленими у Мідлендз та новітніми технологіями, що розробляються в Уельсі", - заявив Борис Джонсон.
Джонсон презентував амбітний план "зеленої" індустріальної революції для Британії Фото: csmonitor.com

Прем’єр Британії Борис Джонсон презентував амбітний план трансформації промисловості країни, який допоможе Британії досягти "нульових" викидів парникових газів до 2050 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.  

"Мій план із 10 пунктів допоможе створити та підтримати тисячі "зелених" робочих місць і допоможе прямувати до "нульових" викидів у 2050 році. Наша зелена індустріальна революція здійснюватиметься вітровими турбінами у Шотландії та на Північному Сході, електроавтомобілями виробленими у Мідлендз та новітніми технологіями, що розробляються в Уельсі", - заявив Борис Джонсон. 

Серед іншого, план передбачає будівництво ядерної електростанції у Саффолку, що може створити до 10 тисяч робочих місць, та розвиток вітрової енергетики у морі, що передбачає створення до 60 тисяч робочих місць; нарощування виробництва "зеленого водню", який замінить природний газ.

Загалом у рамках плану хочуть створити 250 тисяч робочих місць,  яких більшість - на півночі Англії та в Уельсі. 

Один з пунктів - заборона продажу нових авто на бензині та дизелі з 2030 року. Заборона не стосуватиметься використовуваних автомобілів, а також "гібридів". З цією датою Британія опинилася на другому місці після Норвегії - там зупиняти продаж авто, що працюють на викопному паливі, вирішили з 2025 року. 

Планується 1,3 млрд фунтів інвестицій у зарядні станції для елекромобілів та стимули для громадян, які купують електроавтомобілі.

Також передбачається, що вже з 2023 року нові будинки, що вводяться в експлуатацію, повинні будуть опалюватися без використання газу. 

На додачу, йдеться про розвиток велоінфраструктури та інвестиції в екологічно дружній громадський транспорт; підтримку проєктів для розробки безпечніших для довкілля літаків і суден; розробка технологій для уловлювання вуглекислого газу з атмосфери; проєкти для захисту та відновлення довкілля, що включає висадення 30 тисяч гектарів дерев щорічно.

Нагадаємо, що у Британії націлились на світове лідерство у вітровій енергетиці

 
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18 11 2020 11:09
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