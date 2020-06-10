У Британії націлились на світове лідерство у вітровій енергетиці

Прем’єр планує виділити 160 мільйонів фунтів стерлінгів (208 млн доларів) на модернізацію портів і заводів для будівництва турбін.

Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що вже за десять років кожен будинок у країні отримуватиме електроенергію з прибережних вітрових електростанцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прем’єр планує виділити 160 мільйонів фунтів стерлінгів (208 млн доларів) на модернізацію портів і заводів для будівництва турбін.

План спрямований на створення 2 тисяч робочих місць у будівництві та підтримку ще 60 тисяч осіб.

За цією схемою гроші будуть інвестовані у виробництво на півночі Англії, а також у ділянки в Шотландії та Уельсі.

Джонсон заявив, що уряд підвищив цільову потужність для морської вітроенергетики до 2030 року з 30 до 40 гігават.

Ці зобов'язання є першим етапом з 10 пунктів урядового плану "зеленої промислової революції".

За словами Джонсона, Британія повинна стати "світовим лідером у сфері чистої енергії вітру".

"Ваш чайник, ваша пральна машина, ваша плита, ваше опалення, ваш електромобіль - усе це отримає своє живлення чисто і без вини для довкілля від бризів, які дмуть навколо цих островів", - стверджує британський прем’єр.

Раніше Джонсон дав обіцянку на Саміті ООН з біорізноманіття в Нью-Йорку захистити 30% британських земель в якості "стимулятора біорізноманіття".

Нагадаємо, що компанія National Grid Plc, що працює у Британії та США, планує створити підводну енергомережу, що поєднає нові вітрові електростанції та інтерконектори, через які енергія надходить до споживачів. Це дозволить ефективніше постачати у мережу енергію, вироблену на станціях у морі.