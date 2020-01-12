Австралійський телескоп за 300 годин виявив 3 мільйони нових галактик

Телескоп може робити панорамні знімки неба з більш чіткими деталями, ніж раніше

Потужний австралійський радіотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) за 300 годин роботи виявив близько трьох мільйонів нових галактик.

ASKAP знадобилося об'єднати лише 903 зображення для картографування неба, тоді як іншим радіотелескопам потрібні десятки тисяч зображень. Іншим телескопам було би необхідно 10 років для досягнення схожого результату.

Зазначається, що цей унікальний телескоп може робити панорамні знімки неба з більш чіткими деталями, ніж раніше.

Можливість оглянути небо протягом кількох тижнів означає, що процес можна повторювати через відносно короткий проміжок часу, що дозволяє астрономам систематично відстежувати зміни.

Вартість телескопу ASKAP становить 138 мільйонів доларів США.