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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
22 11 2020 15:38

Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики

Чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років
Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки тіні у центрі галактики IC 5063, що знаходиться у сузір'ї Індіанець.
Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики Фото: HI-News.ru

Астрономи змогли простежити проєкцію променів, що йдуть в ядро галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NASA..

Фото: www.nasa.gov

Оскільки чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років, йдуть з акреційного диска.

За словами дослідників, пил і газ у ньому блокують частину світла, дозволяючи променям виходити назовні, через що утворюються темні конусоподібні промені.

Нагадаємо, що Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає

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