ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки тіні у центрі галактики IC 5063, що знаходиться у сузір'ї Індіанець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 11 2020 15:38
Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики
Чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років
Фото: HI-News.ru
Астрономи змогли простежити проєкцію променів, що йдуть в ядро галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NASA..
Фото: www.nasa.gov
Оскільки чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років, йдуть з акреційного диска.
За словами дослідників, пил і газ у ньому блокують частину світла, дозволяючи променям виходити назовні, через що утворюються темні конусоподібні промені.
Нагадаємо, що Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає
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