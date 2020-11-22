Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки тіні у центрі галактики IC 5063, що знаходиться у сузір'ї Індіанець.

Чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років

Астрономи змогли простежити проєкцію променів, що йдуть в ядро галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NASA..

Фото: www.nasa.gov

Оскільки чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років, йдуть з акреційного диска.

За словами дослідників, пил і газ у ньому блокують частину світла, дозволяючи променям виходити назовні, через що утворюються темні конусоподібні промені.

Нагадаємо, що Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає