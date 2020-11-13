Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.
Зазначається, що на Землі аметисти можуть утворюватися, коли бульбашки газу в лаві охолоджуються за належних умов. У космосі ж вмираюча зірка з масою, подібною до Сонця, здатна створити структуру, рівну привабливості цих коштовних каменів.
Коли у зірок, таких як Сонце, закінчується "паливо", вони відкидають зовнішні шари, а серцевина зірки скорочується.
Завдяки обсерваторії Чандри від NASA, астрономи виявили бульбашку ультрагарячого газу (понад 1 млн градусів Цельсія) в центрі однієї з цих зірок, в якій закінчується "паливо", а саме планетарну туманність в нашій галактиці під назвою IC 4593.
Астрономи назвали IC 4593 "планетарною туманністю", але сама назва оманлива, адже цей клас об'єктів не має нічого спільного з планетами. Насправді планетарна туманність утворюється після того, як внутрішність зірки з масою Сонця скорочується, а її зовнішні шари розширюються і охолоджуються.
Нагадаємо, що астрономи знайшли нову планету завдяки радіосигналу.
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