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Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає

Сама ж галактика розташована на відстані у близько 7 800 світлових років від Землі
Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки планетарної туманності IC 4593, що знаходиться у сузір'ї Геркулес.
Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що на Землі аметисти можуть утворюватися, коли бульбашки газу в лаві охолоджуються за належних умов. У космосі ж вмираюча зірка з масою, подібною до Сонця, здатна створити структуру, рівну привабливості цих коштовних каменів.

Коли у зірок, таких як Сонце, закінчується "паливо", вони відкидають зовнішні шари, а серцевина зірки скорочується.

Завдяки обсерваторії Чандри від NASA, астрономи виявили бульбашку ультрагарячого газу (понад 1 млн градусів Цельсія) в центрі однієї з цих зірок, в якій закінчується "паливо", а саме планетарну туманність в нашій галактиці під назвою IC 4593.

Астрономи назвали IC 4593 "планетарною туманністю", але сама назва оманлива, адже цей клас об'єктів не має нічого спільного з планетами. Насправді планетарна туманність утворюється після того, як внутрішність зірки з масою Сонця скорочується, а її зовнішні шари розширюються і охолоджуються.

Нагадаємо, що астрономи знайшли нову планету завдяки радіосигналу.

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13 11 2020 13:21
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